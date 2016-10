21.10.2016 20:37

Accept: 'Stampede'-Liveclip von der kommenden "Restless And Live"-DVD ist online

Wurde beim BYH 2015 aufgenommen: "Restless And Live" von Accept

ACCEPT veröffentlichen am 13. Januar via Nuclear Blast ihre neue DVD "Restless And Live" - schaut euch als Vorgeschmack unten das Video zu 'Stampede' an. Aufgenommen wurde für den Konzertfilm die ACCEPT-Show auf dem Bang Your Head!!! 2015. Zu haben ist das Ganze nicht nur auf DVD, sondern auch als Blu-ray und 2CD. Gitarrist Wolf Hoffmann kommentiert:



"»Restless And Live« passt einfach zu dem, was wir auf dem BYH!!! erlebt haben und was wir bis heute leben! »Restless And Live« treibt uns an. Es geht weiter, weiter, immer weiter! Wir sind schon wieder an einer neuen Produktion dran und die Aussicht, wieder 'on the road zu sein', treibt den Juice in unseren Adern an: Es muss doch noch möglich sein, noch einen draufzusetzen."



ACCEPT mit SABATON und TWILIGHT FORCE live:



06.01.17 Hamburg - Sporthalle

07.01.17 Oberhausen - König Pilsener Arena

27.01.17 AT-Wien - Gasometer

28.01.17 Ludwigsburg - MHP Arena

31.01.17 Frankfurt - Jahrhunderthalle

01.02.17 Saarbrücken - Saarlandhalle

03.02.17 CH-Basel - St. Jakobshalle

04.02.17 Bamberg - Brose Arena

05.02.17 München - Zenith

15.03.17 Berlin - Columbiahalle