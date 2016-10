21.10.2016 20:10

Deep Purple: Neues Album kommt im Frühling

Wollen ihr neues Album im Frühling rausbringen: Deep Purple

DEEP PURPLE-Bassist Roger Glover teilt in der untenstehenden Videobotschaft gute Neuigkeiten mit: Voraussichtlich im Frühling 2017 kommt der nächste, noch namenlose Langspieler der Rocker via earMUSIC in die Plattenläden. Die Scheibe ist bereits fertig gemischt und wurde im Februar mit Produzent Bob Ezrin in Nashville, Tennessee aufgenommen. "An euch, die ihr schon so lange auf das Album wartet: Lange wird es nicht mehr dauern", richtet sich Glover an die Fans. Rock Hard durfte in den Chameleon Studios in Hamburg bereits in einige der neuen Songs reinhören - das Warten lohnt sich!