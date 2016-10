21.10.2016 19:52

Entombed: Video zur Entstehung des "Clandestine"-Artworks für die Reunion-Shows

Das neue "Clandestine Live"-Artwork von Dan Grave

ENTOMBED haben heute ein Video veröffentlicht, das den Künstler Dan Grave dabei zeigt, wie er das neue "Clandestine Live"-Artwork zum Leben erweckt, das bei den kommenden Reunion-Shows des Line-ups mit Alex Hellid (g.), Uffe Cederlund (g.) und Nicke Andersson (dr.) zu sehen sein wird. Zum ersten Mal seit 1997 stehen die Drei am kommenden Wochenende auf der Baten-Kreuzfahrt und am 12. November in Malmö wieder gemeinsam auf der Bühne, um das 25-jährige Jubiläum ihres Albums "Clandestine" zu feiern. Das Video zur Artwork-Entstehung könnt ihr auf der ENTOMBED-Facebook-Seite anschauen. Viel Spaß!