21.10.2016 15:04

The Doomsday Kingdom: 'The Sceptre'-Lyric-Clip ist online

Stellt The Doomsday Kingdom vor: Leif Edling

THE DOOMSDAY KINGDOM präsentieren heute ihr erstes Lyric-Video: 'The Sceptre' ist eine Auskopplung aus der Demo-EP "Never Machine", die Leif Edlings neue Truppe am 25. November veröffentlicht. Im März 2017 soll über Nuclear Blast das erste Album folgen. Edling (CANDLEMASS) verrät mehr über 'The Sceptre':



"The Sceptre' ist einer der ersten Songs, den ich für THE DOOMSDAY KINGDOM schrieb. Er ist ziemlich aggressiv mit vielen coolen Riffs und hängt sehr in die Old-School-Metal-Richtung! Ich bin ein großer Fan von NWOBHM und der amerikanischen Variante davon, demnach war es ein gutes Gefühl, dass der Track sich auf diese Art und Weise entwickelte. Das ist natürlich nur die Demoversion, und auf dem Album wird der Track noch weitaus härter klingen - besser arrangiert und mit einigen netten Gitarrenmelodien. Und einem Mellotron hier und da. Der Song erzählt die Geschichte des unaufhörlichen Kriegs zwischen der roten und der schwarzen Königin einer Märchenwelt. Die rote Königin reitet auf einer Ratte und ihr schwarzer Zwilling wurde vor hunderten von Jahren in einen Schwan verwandelt. Beide kämpfen sie um ein Zepter, das ihnen die ewige Macht über das Königreich verschaffen würde, doch natürlich bekommt es niemand vor Sonnenuntergang - und so kämpfen sie am nächsten Morgen weiter und weiter, bis in alle Ewigkeit."



Die "Never Machine"-Tracklist:



01. Never Machine

02. The Sceptre

03. Zodiac City

04. The Whispering



THE DOOMSDAY KINGDOM-Line-up:



Niklas Stålvind - Gesang

Marcus Jidell - Gitarre

Leif Edling - Bass

Andreas (Habo) Johansson - Schlagzeug