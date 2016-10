21.10.2016 14:13

Dark Tranquillity: 'Forward Momentum'-Video veröffentlicht

Gut mit Vesa Ranta befreundet: Dark Tranquillity

DARK TRANQUILLITY haben ein neues Video für euch parat: Schaut euch unten den Clip zu 'Forward Momentum' vom kommenden Langspieler "Atoma" an. Gefilmt wurde 'Forward Momentum' in Nordschweden von Schlagzeuger Vesa Ranta (ex-SENTENCED, THE MAN-EATING TREE), einem alten Freund der Band. Die Regie führte Harri Haataja.



Am 4. November gibt es via Century Media mit "Atoma" noch mehr neues Songmaterial von DARK TRANQUILLITY. Bis dahin Film ab für 'Forward Momentum'!