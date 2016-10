21.10.2016 13:53

Mötley Crüe: Vince Neil entgeht Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung

Muss nicht ins Gefängnis: Vince Neil

Ex-MÖTLEY CRÜE-Frontmann Vince Neil ist noch mal mit einem blauen Auge davongekommen: Obwohl er sich über seine Anwälte der geringfügigen Körperverletzung schuldig bekannte, ging die Strafe für den Sänger mit 1000 US-Dollar, sechs Monaten auf Bewährung und einer auferlegten Impulssteuerungstherapie relativ glimpflich aus, wie TMZ berichtet. Neil hatte eine Autogrammsammlerin tätlich angegriffen und hinterrücks an den Haaren gezogen, was ein Überwachungsvideo belegte.