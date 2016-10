21.10.2016 13:37

Bad Brains: Autorisierte Biografie über Paul "H.R." Hudson kommt im Januar

Die autorisierte Biografie über Paul Hudson: "Finding Joseph I: An Oral History Of H.R. From Bad Brains"

BAD BRAINS-Fans können sich auf die autorisierte Biografie "Finding Joseph I: An Oral History Of H.R. From Bad Brains" freuen, die voraussichtlich im Januar erscheint. Das Buch wird 272 Seiten inklusive raren Fotos umfassen und einen ungeschönten Einblick in die Geschichte der Band und ihres Sängers Paul Hudson geben. Bereits im November feiert die Film-Doku "Finding Joseph I" von James Lathos beim Londoner Doc And Roll Film Festival Premiere. In der Doku werden viele Geschichten aus dem Buch in bewegten Bildern aufgegriffen. Die Biografie bekommt ihr im kommenden Jahr zum Beispiel bei Amazon oder unter www.lessergodsbooks.com.