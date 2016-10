21.10.2016 12:58

Soulburn streamen 'Where Splendid Corpses Are Towering Towards The Sun'

Eine Ode an den schwärzesten Metal: Soulburn

SOULBURN servieren heute den Opener ihres kommenden Studioalbums "Earthless Pagan Spirit" - hört euch den Track 'Where Splendid Corpses Are Towering Towards The Sun' im Stream an! Sänger/Bassist Twan van Geel kommentiert die Nummer: "Dieser Song ist eine klassische Ode an die Überlegenheit des schwärzesten Metals."



Die "Earthless Pagan Spirit"-Tracklist:



1. Where Splendid Corpses Are Towering Towards The Sun

2. The Blood Ascendant

3. Howling At The Heart Of Death

4. As Cold As Heavens Slain

5. Withering Nights

6. The Torch

7. Spirited Asunder

8. Diary Of A Reaper