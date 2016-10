21.10.2016 12:44

Horisont: 'Electrical'-Video ist online

Die neue Horisont-Single: 'Electrical'

HORISONT versorgen euch mit dem Video zu ihrer neuen Single 'Electrical', die aus dem kommenden Album "About Time" ausgekoppelt wurde. "Wir sind sehr glücklich und aufgeregt, weil wir euch unsere brandneue Single vorstellen können", so die schwedischen Hardrocker. "In vielerlei Hinsicht ist das ein klassischer HORISONT-Track, aber mit einigen unerwarteten Drehungen und Wendungen. Das Video wurde, wie es bei uns Tradition ist, von unserem eigenen Bassisten Magnus Delborg realisiert! Sein bester Clip bisher!"



"About Time" erscheint am 3. Februar 2017 bei Century Media. Viel Spaß mit dem ersten Clip!