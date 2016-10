21.10.2016 12:18

Extreme: 'Get The Funk Out'-Live-Clip veröffentlicht

Feiern das "Pornograffitti"-Jubiläum mit einer Live-DVD: Extreme

EXTREME gewähren euch einen weiteren Einblick in ihre kommende Live-DVD "Pornograffitti Live 25: Metal Meltdown" und stellen den Clip zu 'Get The Funk Out' vor. Der Konzertfilm erscheint am 28. Oktober via Rock Fuel Media. Zum 25-jährigen Jubiläum ihres "Pornograffitti"-Albums spielten die Rocker das komplette Album live, mitgeschnitten wurde für die DVD der Gig in Boston. Neben dem Konzert enthält die Veröffentlichung auch die Dokumentation "Rockshow", die die Fans durch EXTREMEs Bandgeschichte führt.



Die "Pornograffitti Live 25: Metal Meltdown"-Tracklist:



01. Decadence Dance

02. Li'l Jack Horny

03. When I'm President

04. Get The Funk Out

05. More Than Words

06. Money (In God We Trust)

07. It's A Monster

08. Pornograffitti

09. When I First Kissed You

10. Suzi (Wants Her All Day What?)

11. Flight Of The Wounded Bumble Bee

12. He-Man Woman Hater

13. Song For Love

14. Hole Hearted

15. Play With Me*

16. Cupid's Dead*



*Song erscheint nicht auf der Audio-CD