21.10.2016 12:07

Ektomorf zeigen 'Aggressor'-Video

Die aktuelle Ektomorf-Scheibe: "Aggressor"

EKTOMORF haben einen neuen Clip zu ihrem Track 'Aggressor' parat, den sie euch unten im Player vorstellen. Die Nummer ist der Titelsong des aktuellen Albums "Aggressor", das von Tue Madsen in den dänischen Antfarm Studios produziert wurde und via AFM zu haben ist.



Die "Aggressor"-Tracklist:



01. Intro

02. I

03. Aggressor

04. Holocaust

05. Move On

06. Evil By Nature (feat. George "Corpsegrinder" Fisher)

07. You Can’t Get More

08. Emotionless World

09. Eastside

10. Scars

11. Damned Nation

12. You Lost

13. You’re Not For Me

14. Memento