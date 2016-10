21.10.2016 11:54

Riot V: 'Take Me Back'-Video veröffentlicht

RIOT V stellen ihren neuen Clip zu 'Take Me Back' vor. Den Song findet ihr auf dem Album "Unleash The Fire", das im Oktober 2014 bei SPV/Steamhammer erschienen ist. Nach dem Tod von RIOT-Gitarrist Mark Reale im Jahr 2012 beschlossen die verbliebenen Bandmitglieder, als RIOT V weiterzumachen und so ihren verstorbenen Freund und Kollegen zu ehren.



Viel Spaß mit dem 'Take Me Back'-Video!