21.10.2016 11:23

Lancer: 'Iscariot'-Lyric-Clip veröffentlicht

Gehen mit Hammerfall auf Tour: Lancer

LANCER packen den ersten Song von ihrer kommenden Platte "Mastery" für euch aus: Schaut euch das Lyric-Video zu 'Iscariot' unten im Player an. Über den Song berichten die Schweden:



"Das ist das schnellste und aggressivste Stück der Platte. Es beginnt mit hymnenhaften Twin-Gitarren, bis furioses Riffing losbricht."



"Mastery" erscheint am 13. Januar 2017 über Nuclear Blast. nebenstehend sehr ihr das Cover-Artwork von Dimitar Nikolov, der bereits mit MAJESTY und ROSS THE BOSS zusammen arbeitete.



Live könnt ihr LANCER als Support von HAMMERFALL Anfang 2017 erleben.



HAMMERFALL, GLORYHAMMER & LANCER auf Tour:



12.01.17 Bremen - Aladin

13.01.17 Oberhausen - Turbinenhalle

14.01.17 Bamberg - Brose Arena

18.01.17 Fulda - Wartenberg Oval

20.01.17 Langen - Stadthalle

21.01.17 CH-Pratteln - Z7

22.01.17 CH-Pratteln - Z7

25.01.17 Saarbrücken - Garage

26.01.17 Filderstadt - Filharmonie

27.01.17 München - Backstage

28.01.17 Kaufbeuren AllKart Halle

01.02.17 AT-Wien - Arena

02.02.17 AT-Graz - Orpheum

06.02.17 Berlin - Huxley's Neue Welt

07.02.17 Hamburg - Große Freiheit 36