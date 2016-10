21.10.2016 10:33

Witchery: 'Nosferatu' vom "In His Infernal Majesty's Service"-Album ist online

Mit neuem Album in den Startlöchern: Witchery

WITCHERY geben euch mit 'Nosferatu' den ersten Track von ihrer kommenden Platte "In His Infernal Majesty's Service" auf die Ohren. Die Schweden werden ihr sechstes Studioalbum am 25. November via Century Media in Umlauf bringen - rechtzeitig zum 20-jährigen Bandjubiläum der Truppe um Gitarrist Jensen (THE HAUNTED) und Basser Sharlee D'Angelo (ARCH ENEMY). Über 'Nosferatu' berichtet Jensen:



"Das ist ein thrashiges Mid-Tempo-Stück. Macht total Spaß, es zu spielen. Die Lyrics drehen sich um extreme politische Vorstellungen und Bewegungen, die wegen einer 'schlafenden' Mehrheit an Boden gewinnen."



Die "In His Infernal Majesty's Service"-Tracklist:



1. Lavey-athan

2. Zoroast

3. Netherworld Emperor

4. Nosferatu

5. The Burning Of Salem

6. Gilded Fang

7. Empty Tombs

8. In Warm Blood

9. Escape From Dunwich Valley

10. Feed The Gun

11. Oath Breaker



WITCHERY sind:



Chris Barkensjö – Drums

Sharlee D’Angelo – Bass

Angus Norder – Gesang

Jensen – Gitarre

Rikard Rimfält – Leadgitarre