21.10.2016 10:11

Shaman's Harvest: 'Here It Comes'-Video veröffentlicht

Mit Black Stone Cherry auf Tour: Shaman's Harvest

SHAMAN'S HARVEST lassen ihr neues Video zum Song 'Here It Comes' auf euch los. Der Track stammt vom aktuellen Album "Smokin' Hearts & Broken Guns", das die Rocker aus Jefferson City bei Mascot veröffentlicht haben. Über 'Here It Comes' verraten Frontmann Nathan Hunt und seine Jungs:



"Das war der erste Song, den wir für unser Album geschrieben haben. Wir haben ihn schon über tausend Mal live gespielt. Als die Idee an uns herangetragen wurde, ihn als Single zu veröffentlichen, haben wir ehrlich gesagt erst einmal gezögert, weil er der älteste Song in der Sammlung ist. Aber was Simian Design vollbracht hat, um den Song zu visualisieren, gab uns den benötigten 'Fuck, yeah'-Schub. Das ist unser bisher bestes Video. Wir lieben das Ergebnis."



Im Januar könnt ihr SHAMAN'S HARVEST live erleben, wenn sie mit ihren Label-Kollegen BLACK STONE CHERRY auf Tour gehen:



21.01.17 AT-Wien - Arena

22.01.17 München - Theaterfabrik

24.01.17 CH-Pratteln - Z7

25.01.17 CH-Lausanne - Les Docks

30.01.17 Köln - Live Music Hall

31.01.17 Berlin - Huxley's



Film ab für 'Here It Comes'!