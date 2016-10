20.10.2016 21:15

Crowbar streamen 'The Serpent Only Lies'

Die neue Crowbar-Platte: "The Serpent Only Lies"

CROWBAR packen den Titeltrack ihres neuen Albums "The Serpent Only Lies" für euch aus. Die Scheibe der Sludge-Truppe aus New Orleans um Frontmann Kirk Windstein kommt am 28. Oktober in die Plattenläden.



Die "The Serpent Only Lies"-Tracklist:



01. Falling While Rising

02. Plasmic And Pure

03. I Am The Storm

04. Surviving The Abyss

05. The Serpent Only Lies

06. The Enemy Beside You

07. Embrace The Light

08. On Holy Ground

09. Song Of The Dunes

10. As I Heal