20.10.2016 21:01

Avenged Sevenfold kündigen Live-Event im Online-Stream an

Haben etwas Großes vor: Avenged Sevenfold

AVENGED SEVENFOLD haben für den 27. Oktober ein besonderes Event angekündigt, bei dem sie "auf einer sehr großen Bühne für die ganze Welt" spielen werden. Ein kleiner Haken: Wegen der Zeitverschiebung wird das Konzert am 28. Oktober um 5.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit übertragen. Wenn ihr das Event, das auf der AVENGED SEVENFOLD-Facebook-Seite sowie auf AvengedSevenfold.com in 3D, 360 ° und Virtual Reality gezeigt wird, anschauen wollt, müsst ihr euch also den Wecker stellen.