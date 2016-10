20.10.2016 20:26

Type 0 Negative: "Soul On Fire"-Biografie über Peter Steele erscheint im November

Erscheint am 21. November: "Soul On Fire"

TYPE 0 NEGATIVEs verstorbenem Frontmann Peter Steele ist die neue Biografie "Soul On Fire. Leben und Musik von Peter Steele" gewidmet, die am 21. November im Verlag Nicole Schmenk erscheint. Das Werk von Jeff Wagner umfasst 308 Seiten/16 Fotoseiten und wurde von Andreas Schiffmann übersetzt.



Die Verlangs-Info zur Biografie:



"Soul On Fire" bietet einen umfassenden Blick in das öffentliche Leben und die Privatsphäre eines der komplexesten und provokantesten Charaktere der Musikszene. Peter Steeles einzigartige Vision bleibt ohne Beispiel - von seinen unbändigen Anfängen mit CARNIVORE bis zu den Platin-Sellern TYPE 0 NEGATIVE, mit denen er den Status eines Halbgottes erlangte. Er hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck bei seinen Fans und verpasste der Popkultur ein blaues Auge, sei es zu Hochzeiten des New York Hardcore in den 1980ern, als Bass-Vampir mit Verzerrer und Grabesstimme oder auf dem Titel des Playgirl 1995. SOUL ON FIRE - eine Geschichte, die zu erzählen längst überfällig war.