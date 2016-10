20.10.2016 20:04

Lamb Of God: "The Duke"-EP kommt im November, Titeltrack im Stream

Widmen 'The Duke' ihren verstorbenen Fan Wayne Ford: Lamb Of God

LAMB OF GOD streamen für euch ihren bisher unveröffentlichten Track 'The Duke' von der gleichnamigen kommenden EP. Die fünf Songs starke Scheibe erscheint am 18. November, die Vinyl-Version kommt eine Woche später, am 25. November. 'The Duke' wurde bereits während der "VII: Sturm Und Drang"-Sessions aufgenommen und vom LAMB OF GOD-Fan Wayne Ford inspiriert, der 2010 die Diagnose Leukämie bekam und 2015 mit 33 Jahren starb. Frontmann Randy Blythe, der sich mit Ford angefreundet hatte, berichtet:



"Als ich im Studio war, fragte ich Wayne, ob er der Welt etwas mitteilen wolle, einige bestimmte Worte, mit denen man sich an ihn erinnern sollte. Ich hatte die Idee, ihn aufzunehmen, wenn er sie am Telefon sagt, und sie dann in die Platte einfließen zu lassen, oder vielleicht die Worte in die Lyrics des Songs einfließen zu lassen. 'Das ist echt cool, lass mich darüber nachdenken', sagte er, kam aber nie mehr darauf zurück. Trotzdem wollte ihm ihm Ehre erweisen. Ich wollte, dass man sich an diesen Mann, der zu meinem Freund wurde, während er dem Tod ins Auge sah, durch die Musik der Band, die er liebte, erinnert."



Den Titel 'The Duke' bekam der Song, weil Wayne nach Schauspieler John Wayne benannt wurde, der auch unter dem Spitznamen The Duke bekannt war. Mit der gleichnamigen EP wollen LAMB OF GOD die Leute dazu anregen, sich mit dem Thema Leukämie auseinanderzusetzen und sich unter www.bethematch.org als mögliche Spender zu registrieren.

Die "The Duke"-Tracklist:

01. The Duke

02. Culling

03. Still Echoes (Live At Rock Am Ring)

04. 512 (Live At Bonnaroo)

05. Engage The Fear Machine (Live At Bonnaroo)