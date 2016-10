20.10.2016 16:03

Testament: Fünfter "Brotherhood Of The Snake"-Trailer veröffentlicht

Von Eliran Kantor geschaffen: Das "Brotherhood Of The Snake"-Cover-Artwork

TESTAMENT sprechen im fünften Albumtrailer über das Cover-Artwork ihrer kommenden Scheibe "Brotherhood Of The Snake". Geschaffen hat das Design Eliran Kantor, der unter anderem schon Platten von SOULFLY, HATEBREED und KATAKLYSM verschönerte. Am 28. Oktober steht "Brotherhood Of The Snake" in den Plattenläden.



Die Tracklist:



01. Brotherhood Of The Snake

02. The Pale King

03. Stronghold

04. Seven Seals

05. Born In A Rut

06. Centuries Of Suffering

07. Neptune's Spear

08. Black Jack

09. Canna-Business

10. The Number Game