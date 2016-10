20.10.2016 15:24

Samsara Blues Experiment: Neues Album kommt im Frühling

Stellen im November die ersten neuen Songs vor: Samsara Blues Experiment

SAMSARA BLUES EXPERIMENT legen gerade letzte Hand an ihr viertes Studioalbum, das voraussichtlich im Frühling 2017 erscheinen wird. Einige der neuen Tracks könnt ihr bereits am 26. November live hören, wenn Christian Peters (g./v.), Hans Eiselt (b.) und Thomas Vedder (dr.) bei ihrer einzigen Show in diesem Jahr in der Berliner Location Zukunft am Ostkreuz (Laskerstr. 5) auftreten. Für 2017 wurden bereits eine Südamerika-Tour sowie der dritte Auftritt bei Desertfest in London bestätigt, weitere Termine sind in Arbeit.

Alle Infos zur Show findet ihr bei Facebook.