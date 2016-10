20.10.2016 15:09

Tyketto: gewinnt 5x2 Freikarten für die Show in Bochum

Rocken die Matrix Bochum: Tyketto

TYKETTO rocken am 23. November die Matrix in Bochum. Neben den Klassikern ihres Debüts "Don't Come Easy" haben Danny Vaughn und seine Crew natürlich auch neues Material vom aktuellen Album "Reach" im Gepäck. Komplett machen das Live-Package die Supports Walter Pietsch (ex-AXXIS) und PHANTOM 2, die Truppe um Sänger Claus Lessmann (ex-BONFIRE) und Sechssaiter Michael Voss (MAD MAX).



Für die TYKETTO-Show in der Matrix Bochum verlosen wir 5x2 Freikarten! Wenn ihr live dabei sein wollt, schickt bis zum 18. November eine Mail mit eurem vollständigen Namen und dem Betreff "Tyketto" an gewinnen(at)rockhard.de. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen. Viel Glück!