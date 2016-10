20.10.2016 14:50

Silverstein zeigen 'Ghost'-Video und kommen auf Tour

Nächsten Monat auf Tour: Silverstein

SILVERSTEIN haben ihre Fans kürzlich mit dem Video zum bis dahin unveröffentlichten Song 'Ghost' überrascht, das ihr unten anschauen und euch auch als Single zulegen könnt könnt.



Wer die Post-Hardcore-Combo aus Kanada immer mal live erleben wollte, hat schon bald die Gelegenheit dazu: Im November sind SILVERSTEIN auf der "Rise Up"-Tour mit THE DEVIL WEARS PRADA, MEMPHIS MAY FIRE und LIKE MOTHS TO FLAMES zu sehen. Hier die Termine:



19.11.16 Frankfurt - Sankt Peter

20.11.16 Hannover - Faust 60er Jahre Halle

22.11.16 Hamburg - Markthalle

23.11.16 Münster - Sputnikhalle

24.11.16 Karlsruhe - Substage

25.11.16 Köln - Live Music Hall