Heftvorstellung Rock Hard Vol. 354

Mit großer Amon-Amarth-Homestory: Rock Hard Vol. 354

Ab Mittwoch (26. Oktober) steht das neue ROCK HARD in den Läden – diesmal mit 140 Seiten, fetter AMON AMARTH-Titelstory und brandheißer Lauschangriff-CD! Unten im Video stellt euch Thomas Kupfer das Heft vor.



Die CD-Bands:



IN FLAMES * HAMMERFALL * VADER * WOVENWAR * THE ANSWER * ROBERT PEHRSSON'S HUMBUCKER * SACRED STEEL * BLACKBERRY SMOKE * ALBEZ DUZ * URFAUST * NOTHGARD * SERPENTINE DOMINION



Außerdem erwarten euch u.a. folgende Storys:





Im Schwatzkasten plaudert Simon Dümpelmann mit ARMORED SAINT -Fronter John Bush über Koks, Politik und Black Sabbath.

-Fronter John Bush über Koks, Politik und Black Sabbath. TESTAMENT fordern 'ne Greencard für Grüne Männchen, während I N FLAMES gerne mal den Dämon foppen.

fordern 'ne Greencard für Grüne Männchen, während gerne mal den Dämon foppen. HAMMERFALL -Frontmann Joacim Cans hat keinen Bock auf 250 Effekt-Spuren, hängt gerne am Sunset Strip ab und ist auch ansonsten erfreulich bodenständig geblieben.

-Frontmann Joacim Cans hat keinen Bock auf 250 Effekt-Spuren, hängt gerne am Sunset Strip ab und ist auch ansonsten erfreulich bodenständig geblieben. Wolfgang Liu Kuhn erfährt im Gespräch mit DARKTHRONE -Drummer Fenriz, dass ihm die Pflege seines Vorgartens nicht über alles, aber zumindest über ziemlich vieles geht.

-Drummer Fenriz, dass ihm die Pflege seines Vorgartens nicht über alles, aber zumindest über ziemlich vieles geht. Holger Stratmann blickt im Rahmen einer vierseitigen Zeitreise auf das Leben und den Tod von GRIP INC. -Frontmann Gus Chambers zurück.

-Frontmann Gus Chambers zurück. VADER erklären, warum weniger manchmal mehr ist - und dass sie deswegen im Jahr 2016 weitestgehend auf digitale Aufnahmen verzichten.

erklären, warum weniger manchmal mehr ist - und dass sie deswegen im Jahr 2016 weitestgehend auf digitale Aufnahmen verzichten. Melo-Death-Sonnenscheinchen Mikael Stanne plauscht mit Mandy Malon über den brandneuen Longplayer seiner Kapelle DARK TRANQUILLITY , während der weit weniger sonnige URFAUST -Drummer Vrdrbr der jungen Dame ebenfalls Rede und Antwort steht.

, während der weit weniger sonnige -Drummer Vrdrbr der jungen Dame ebenfalls Rede und Antwort steht. Matthias Mader beschäftigt sich im 13-seitigen Special mit der Geschichte des Heavy-Metal-Shirts.

Tobias Blum besucht OPERATION: MINDCRIME -Chef Geoff Tate zur Weinlese.

-Chef Geoff Tate zur Weinlese. Im Tonezone-Interview erklärt uns THE DILLINGER ESCAPE PLAN-Bassist Liam Wilson unter anderem, warum sein Equipment stabil sein muss.

Die weiteren Interview-Themen des Heftes:



CORONER * KORN * WOVENWAR * CROWBAR * ASHBURY * GIRAFFE TONGUE ORCHESTRA * THE BREW * BLACKBERRY SMOKE * MARILLION * RED FANG * SERPENTINE DOMINION * ADMIRAL SIR CLOUDESLEY SHOVELL * SAHG u.v.m.



Plus Live-Reviews von u.a.:



THE WHO * AXEL RUDI PELL * LORDS OF BLACK * HEAVEN SHALL BURN * MUTILATION RITES u.v.m.



Des Weiteren wie immer am Start: Tourdates, News und weit über 100 CD-, Vinyl-, DVD- und Demo-Reviews!



