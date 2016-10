20.10.2016 13:27

Blackberry Smoke: 'Sunrise In Texas'-Video veröffentlicht

Kommen 2017 auf Tour: Blackberry Smoke

BLACKBERRY SMOKE zeigen den neuen Clip zu ihrem Track 'Sunrise In Texas', mit dem sie euch die aktuelle Platte "Like An Arrow" näher bringen möchten. Nachdem die Nummer schon seit Jahren im Live-Programm der Southern-Rocker einen Platz hat, wurde es nun höchste Zeit, das Stück auch auf Platte zu bannen, erklärt Frontmann Charlie Starr:



"'Sunrise In Texas' ist schon lange einer der Fan-Favoriten, also sind wir wirklich froh, dass wir ihn nun auf "Like An Arrow" veröffentlichen. Danke auch an Jamie Chamberlin für seine einzigartige und kreative Idee, ich finde, dass das Video wirklich etwas ganz Besonderes ist."



BLACKBERRY SMOKE live:



10.03.17 CH-Zürich - Dynamo

12.03.17 München - Backstage Werk

14.03.17 Berlin - White Trash

21.03.17 Hamburg - Übel & Gefährlich

24.03.17 Köln - Stollwerck