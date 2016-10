20.10.2016 13:11

Shakra & Crystal Ball: Gewinnt 3x2 Freikarten für die Show in Siegburg

Kommen nach Siegburg: Shakra

SHAKRA kommen am 3. November in den Siegburger Kubana Live Club, um euch das Material von ihrer aktuellen Scheibe "High Noon" live vorzustellen. Mit von der Partie ist natürlich Frontmann Mark Fox, der nach seinem Ausstieg im Jahr 2009 seit 2015 wieder bei den Hardrockern aus der Schweiz das Mikro in der Hand hat. Als Support bringen SHAKRA ihre Landsmänner CRYSTAL BALL mit nach Siegburg, ab 20:00 Uhr geht es mit den Eidgenossen rund.



Wir verlosen für das Konzert von SHAKRA und CRYSTAL BALL im Kubana in Siegburg 3x2 Freikarten. Wenn ihr euer Glück versuchen wollt, schickt bis zum 28. Oktober eine Mail mit eurem vollständigen Namen und dem Betreff "Shakra" an gewinnen(at)rockhard.de. Hier gibt es die Teilnahmebedingungen zu sehen. Wir drücken die Daumen!