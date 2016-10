20.10.2016 11:40

Witchcraft: Magnus Pelander zeigt ''The Irony Of Man'-Lyric-Clip

Veröffentlicht ein Akustik-Soloalbum: Magnus Pelander

WITCHCRAFT-Bandkopf Magnus Pelander zeigt euch unten den neuen Lyric-Clip zu einem Song 'The Irony Of Man', den ihr ab dem 21. Oktober auf dem neuen PELANDER-Album "Time" finden werdet. Die Akustik-Soloscheibe umfasst sieben Songs und hat eine Spieldauer von etwa 44 Minuten.



Die "Time"-Tracklist:



1. Umbrella

2. Family Song

3. The Irony Of Man

4. True Colour

5. Precious Swan

6. Time

7. Rebecka (Bonustrack)