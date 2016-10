20.10.2016 11:28

Downfall Of Gaia: "Atrophy"-Studioclip veröffentlicht

Teasern ihr neues Album an: Downfall Of Gaia

DOWNFALL OF GAIA lassen sich im untenstehenden Video bei den Aufnahmen ihres kommenden Albums "Atrophy" über die Schulter blicken. Die Scheibe erscheint am 11. November via Metal Blade und wurde mit Produzent Jan Oberg in den Hidden Planet Studios in Berlin aufgenommen.



Die "Atrophy"-Tracklist:



1. Brood

2. Woe

3. Ephemerol

4. Ephemerol II

5. Atrophy

6. Petrichor