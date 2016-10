20.10.2016 11:07

Trap Them: Ryan McKenney setzte Show trotz Fußbrüchen fort

Ryan McKenney (m.) setzte die Trap-Them-Show trotz gebrochener Knochen fort

TRAP THEM-Frontmann Ryan McKenney ließ sich von zwei gebrochenen Füßen nicht davon abhalten, die laufende Show am 15. Oktober beim Bloodshedfest in Eindhoven fortzusetzen. Bei einem Sprung während des Auftritts kam der Musiker so unglücklich auf, dass er sich beide Fersen und einen Knöchel brach, wie die Band bestätigt. Trotzdem sang Ryan unbeirrt weiter und stützte sich für den Rest des Konzerts lediglich auf den Bühnenmonitoren ab, wie ihr unten im Video sehen könnt. Erst nach der Show ließ sich der Fronter behandeln und singt aktuell mit zwei Gipsbeinen sitzend in einem Bürostuhl. Respekt und gute Besserung, Ryan!