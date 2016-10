20.10.2016 10:50

Fozzy: Neues Album kommt 2017

Wollen sich nicht eingrenzen lassen: Fozzy

FOZZY veröffentlichen im kommenden Jahr den Nachfolger ihrer 2014er Platte "Do You Wanna Start A War" bei Century Media. In eine bestimmte Schublade stecken lassen wollen sich Chris Jericho und seine Jungs musikalisch auch dieses Mal nicht:



"Wir setzen uns keine Grenzen, wer oder wie wir als Band sein sollen", so der Frontmann. "Ist dieser Song zu heavy, ist er zu poppig? Unsere Mission ist folgende: Wir wollen, dass die Leute (bei unseren Konzerten) eine tolle Zeit haben, und in 99 Prozent aller Fälle haben sie die."