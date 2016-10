20.10.2016 10:21

Deep Purple: Limitiertes "For One Night Only"-Fotobuch erscheint im Dezember

Auf 300 Exemplare limitiert "One Night Only"

DEEP PURPLE-Fans können sich auf ihren Weihnachtswunschzettel das limitierte Deluxe-Fotobuch "For One Night Only" schreiben, das am 9. Dezember bei Wymer Publishing erscheint. Zu sehen sind in dem Schmöker bisher unveröffentlichte Bilder vom Auftritt am 22. Juni 1985 in Herfortshire, wo 75.000 Fans die Band im strömenden Regen feierten. Das 128 Seiten starke Buch ist auf nur 300 Exemplare limitiert. Erhältlich ist "For One Night Only", so lange der Vorrat reicht, an dieser Stelle.