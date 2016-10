20.10.2016 10:06

Original Alice Cooper Band: "Live From The Astroturf"-Single kommt im November

Trat wieder mit seinen Original-Bandmitgliedern auf: Alice Cooper

Die verbliebenen ALICE COOPER BAND-Originalmitglieder werden am 25. November eine Seven-Inch-Single namens 'Live From The Astroturf' veröffentlichen, auf der die Songs 'I'm Eighteen' und 'Is It My Body' in Live-Versionen enthalten sind. Aufgenommen wurden die Tracks bei der Show in Dallas im Oktober 2015, wo Alice Cooper zum ersten Mal seit 2011 wieder mit seinen Original-Bandmitgliedern Dennis Dunaway (b.), Michael Bruce (g.) und Neal Smith (dr.) zusammen auftrat. Gitarrist Glen Buxton, der 1997 verstarb, wurde von Coopers aktuellem Sechssaiter Ryan Roxie ersetzt.