19.10.2016 17:17

Overkill: 'Our Finest Hour'-Lyric-Video veröffentlicht

Das Cover der neuen Overkill-Single 'Our Finest Hour'

OVERKILL haben zu ihrem neuen Song 'Our Finest Hour' ein Lyric-Video online gestellt. Der Song dient als Appetizer für das neue Album "The Grinding Wheel" und erscheint am 4. November auch als Vinyl-Single.

Sänger Bobby "Blitz" Ellsworth kommentiert: "Es sieht so aus, als ob die „Maschine“ gut läuft, aber auf alle guten Dinge müssen wir warten. "The Grinding Wheel" wird bis zum Start der US-Tour - auf Februar 2017 - verschoben. Aber keine Bange, die Europatour wird stattfinden und ebenfalls neue Musik bieten! Am Freitag, den 04. November, werden wird den ersten Happen von der Leine lassen; "Our Finest Hour" kommt auf verschiedenem, farbigem Vinyl und enthält ohrenbetäubenden Wahnsinn. Wir werden auch einige Exemplare auf Tour mitbringen, um Euren ersten Durst und Hunger zu stillen. Ihr habt es hier zuerst gehört, und auf Tour werdet Ihr noch mehr zum ersten Mal live hören! Los geht's, ab in Richtung 2017!