19.10.2016 12:43

Burning Point: 'Master Them All'-Lyric-Clip online

Präsentieren einen Song vom kommenden Album "The Blaze": Burning Point

BURNING POINT, die finnische Melodic-Metal-Kombo um den ehemaligen BATTLE BEAST-Sänger Nitte Vänskä, zeigt euch weiter unten ein Lyric-Video zu ihrem Track 'Master Them All'. Der Song stammt von ihrem kommenden "The Blaze", das ab dem 25. November in den Läden steht. Viel Spaß mit dem Video!

"The Blaze"-Tracklist:

01. Master Them All

02. Time Has Come

03. Incarnation

04. My Spirit

05. The Lie

06. Dark Winged Angel

07. Chaos Rising

08. Lost In Your Thoughts

09. Things That Drag Me Down

10. The King Is Dead, Long Live The King