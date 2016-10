19.10.2016 12:30

Europe: Ex-Gitarrist Kee Marcello veröffentlicht 'Black Hole Star-Video

Kee Marcello präsentiert einen weiteren Song aus "Scaling Up"

EUROPEs ehemaliger Gitarrist Kee Marcello hat kürzlich seine neue Platte "Scaling Up" veröffentlicht und präsentiert mit 'Black Hole Star' bereits den zweiten Track daraus. Dazu serviert euch der Sechssaiter auch einen Videoclip, den ihr weiter unten streamen könnt. Viel Spaß damit!

"Scaling Up"-Tracklist:



01. Black Hole Star

02. On The Radio

03. Don't Miss You Much

04. Fix Me

05. Wild Child

06. Finger On The Trigger

07. Soldier Down

08. Scandinavia

09. Good Men Gone Bad

10. Scaling Up

11. Don't Know How To Love No More

12. Blow By Blow