19.10.2016 11:42

Judas Priest: Unveröffentliche Demo-Ausschnitte auf Al Atkins "Reloaded"-Album

Al Atkins Best-Of-Album "Reloaded"

JUDAS PRIEST-Originalsänger Al Atkins wird mit "Reload" ein neues Solo-Album veröffentlichen, das als Bonustrack einen Song enthalten wird, auf dem frühes, bisher unveröffentlichtes JUDAS PRIEST-Material zu hören sein wird. Es handelt sich dabei um eine Demo-Gitarrensolo-Aufnahme von K.K. Downing mit Ian Hill am Bass. Auf dem neuen Langspieler finden sich Neuaufnahmen von Hits aus Atkins Karriere - angefangen von seiner Zeit bei JUDAS PRIEST, bis hin zu HOLY RAGE. Dafür hat sich der Fronter auch einige Gastmusiker geangelt: Neben Hill sind u.a. auch Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR), Roy "Z" Ramirez (HALFORD) und Bruce Dickinson zu hören.

Zur Idee dieses Albums verrät Atkins in einem Interview: "Nachdem unsere Plattenfirma Paul May und mich gefragt hat, ob wir ein Best-Of-Album aufnehmen wollen, haben wir als ATKINS MAY PROJECT "Anthology" aufgenommen. Da kam mir die Idee, dass ich auch eigenes Solo-Best-Of aufnehmen könnte. So habe ich meine Lieblingstracks der vergangenen vier Jahrzehnte neu aufgenommen und Gastmusiker eingeladen. Wir haben noch drei Songs, die wir noch aufnehmen müssen, aber bisher klingt alles absolut super!"

Wer neugierg geworden ist, kann das Album hier vorbestellen.

"Reloaded"-Tracklist:

01. Winter

02. Mind Conception

03. A Void To Avoid

04. Coming Thick & Fast

05. Heavy Thoughts

06. Never Satisfied

07. Money Talks

08. Cradle To The Grave

09. Love At War

10. Victim Of Changes

11. Mind Conception (Bonus Track)