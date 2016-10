19.10.2016 11:07

Wovenwar präsentieren 'Lines In The Sand'-Video

Stehen kurz vor der Veröffentlichung von "Honor Is Dead": Wovenwar

WOVENWAR stellen mit dem 'Lines In The Sand'-Video einen weiteren Vorgeschmack auf ihr am 21. Oktober erscheinendes Zweitwerk "Honor Is Dead" online. Bei WOVENWAR handelt es sich um die Band der ehemaligen AS IS LAY DYING-Mitglieder Nick Hipa (g.), Josh Gilbert (b.) und Jordan Mancino (dr.) sowie Sänger Shane Blay (ex-OH, SLEEPER).



Die "Honor Is Dead"-Trackliste:



01. Confession

02. Censorship

03. Honor Is Dead

04. Lines In The Sand

05. World on Fire

06. Compass

07. Stones Thrown

08. Cascade

09. Silhouette

10. Bloodletter

11. 130