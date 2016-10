19.10.2016 10:24

Lamb Of God veröffentlichen "The Duke"-EP im Dezember

LAMB OF GOD werden im Dezember eine EP namens "The Duke" veröffentlichen. Der Titeltrack der EP ist ein Überbleibsel aus der Aufnahmesession zum letzten Album "VII: Sturm Und Drang" und wurde von dem LAMB OF GOD-Fan Wayne Ford inspiriert, bei dem 2010 Leukämie diagnostiziert wurde und der fünf Jahre später im Alter von 33 Jahren starb.

LAMB OF GOD-Fronter Randy Blythe lernte Ford 2012 kennen und verrät im Video, das ihr weiter unten findet, die Hintegründe zu dem Song: "Viele von uns denken darüber nach wie sie sterben werden, und dass sie mit Würde abtreten werden, aber niemand weiß, wie man mit dem Tod umgeht, bis er vor der Tür steht. Wayne zeigte mir wie man diese Welt würdevoll verlässt. Deshalb versuchte ich mich für die Lyrics zu 'The Duke' in Wayne hineinzuversetzen und ihm den Song zu widmen."



Außerdem möchte Blythe mit dem Song auf die Notwendigkeit von Knochenmarksspenden hinweisen: "Es gibt bei weitem nicht genügend Spender, viele Leukämiekranke sterben, weil kein passender Spender gefunden wird. Die Registrierung ist einfach, schmerz- und kostenlos. Registriert euch, ihr könntet jemanden das Leben retten!"



In Deutschland kann man sich bei der DKMS registrieren.



Die "The Duke"-EP wird folgende Tracks beinhalten:

01. The Duke

02. Culling

03. Still Echoes (live at Rock Am Ring)

04. 512 (live at Rock Am Ring)

05. Engage The Fear Machine (live at Bonnaroo)