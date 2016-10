18.10.2016 14:36

Gone Is Gone streamen 'Sentient' von "Echolocation"-Album

Ab dem 06.01.17 erhältlich: "Echolocation" von Gone Is Gone

GONE IS GONE kündigen für den 6. Januar die Veröffentlichung ihres Debütalbums "Echolocation" an, das sie mit dem Vorabsong 'Sentient" bewerben. Im Sommer hatte die Allstar-Band aus Troy Sanders (MASTODON), Troy Van Leeuwen (QOTSA), Tony Hajjar (AT THE DRIVE IN) und Mike Zarin bereits eine 8-Song-EP veröffentlicht.



Die "Echoloaction"-Tracklist:



01. Sentient

02. Gift

03. Resurge

04. Dublin

05. Ornament

06. Pawns

07. Colourfade

08. Roads

09. Slow Awakening

10. Fast Awakening

11. Resolve

12. Echolocation

Das Lyric-Video zu 'Sentient' könnt ihr euch hier ansehen: