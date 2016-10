17.10.2016 15:26

Helloween: "Pink Bubbles Go Ape"-, "Chameleon"- und "Better Than Raw"-Re-Releases auf Vinyl

Wird auf Vinyl neu aufgelegt: "Pink Bubbles Go Ape"

HELLOWEENs Alben "Pink Bubbles Go Ape" (1991), "Chameleon" (1993) und "Better Than Raw" (1998) erscheinen am 18. November im Rahmen der "Noise Lebt"-Kampagne via BMG/Pias erneut auf Vinyl. Alle Alben wurden neu gemastert und kommen als 180g-Vinyl (die beiden letztgenannten als Doppel-LPs im Gatefold) auf den Markt. Für die Realisierung der Wiederveröffentlichungen wurden HELLOWEEN mit einbezogen.