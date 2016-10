17.10.2016 14:48

Disturbed: "Live At Red Rocks"-Album erscheint im November

Das neue Live-Album von Disturbed: "Live At Red Rocks"

DISTURBED veröffentlichen am 18. November eine neue Live-Platte namens "Live At Red Rocks". Die Scheibe umfasst 16 Tracks und wurde im August bei der Show in Colorado aufgenommen.



Die "Live At Red Rocks"-Tracklist:



1. Introduction

2. Ten Thousand Fists

3. The Game

4. The Vengeful One

5. Prayer

6. Liberate

7. The Animal

8. Stupify

9. The Sound Of Silence

10. Lost Soul

11. Inside The Fire

12. The Light

13. Stricken

14. Indestructible

15. Voices

16. Down With The Sickness