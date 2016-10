17.10.2016 14:27

Mike Tramp: "Maybe Tomorrow"-Album kommt im Februar

Bringt sein zehntes Soloalbum raus: Mike Tramp

Mike Tramp veröffentlicht am 24. Februar 2017 sein zehntes Soloalbum "Maybe Tomorrow" via Mighty Music. Der Musiker kommentiert:



"Zwölf Jahre sind vergangen, seitdem ich mein erstes Soloalbum veröffentlichte. Mein Songwriting, Stil und Sound sind mit "Maybe Tomorrow" für immer in der Rockwelt verewigt, und es sollte keine Zweifel oder Verwirrung mehr darüber geben, wer Mike Tramp ist, denn hier stehe ich, und hier werde ich bleiben."



Mike Tramp auf Tour:



05.03.17 Hamburg - Ballroom

23.03.17 Bochum - Matrix

24.03.17 Reichenbach - Die Halle

25.03.17 Burgrieden - Riffelhof

27.03.17 Frankfurt - Nachtleben

28.03.17 Bremen - Meisenfrei

29.03.17 Hannover - Bluesgarage