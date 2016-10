17.10.2016 13:54

Black Messiah: Gewinnt Freikarten für das Jubiläumskonzert in Oberhausen

Feiern ihr 25-jähriges Jubiläum: Black Messiah

Die Ruhrpottwikinger BLACK MESSIAH feiern am 05.11.2016 ihr 25-jähriges Bestehen mit einem einmaligen Event im Resonanzwerk in Oberhausen. Mit von der Partie sind viele Gäste und fast alle ehemaligen Bandmitglieder. Eine einzigartige Show mit fast 20 Mitwirkenden soll einen Einblick in ein Vierteljahrhundert Bandgeschichte geben. Eine zweiteilige Show mit über zwei Stunden Spielzeit wird geboten. Die Reise geht über alte Black-Metal-Zeiten bis hin zu den heutigen Veröffentlichungen. Nach der Show soll bei einer Metaldisko der Abend gemütlich ausklingen.



Wir verlosen 5x2 Eintrittskarten für dieses einmalige Event. Sendet einfach bis zum 02. November eine Mail mit eurem Namen und dem Kennwort "Black Messiah" an gewinnen(at)rockhard.de, und mit etwas Glück gehört ihr zu den Gewinnern. Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier. Viel Glück und auf die nächsten 25!