17.10.2016 13:42

Life Of Agony: Erster "A Place Where There's No More Pain"-Albumtrailer ist online

Stellen das erste Material von "A Place Where There's N More Pain" vor: Life Of Agony

LIFE OF AGONY veröffentlichen in einem neuen Albumtrailer das erste Material von ihrem kommenden Album "A Place Where There's No More Pain". Die Platte der Band um Frontfrau Mina Caputo (ehemals Keith Caputo) soll Anfang 2017 bei Napalm Records erscheinen.



LIFE OF AGONY auf Tour:



13.11.16 AT-Wien - Simm City

18.11.16 Aschaffenburg - Coolste

30.11.16 Saarbrücken - Garage

01.12.16 Bochum - Zeche

03.12.16 Augsburg - Kantine

04.12.16 Herford - X

06.12.16 Hamburg - Markthalle



Den Albumtrailer könnt ihr euch hier anschauen. Viel Spaß!