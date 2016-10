18.10.2016 16:00

Mortillery feiern 'Shapeshifter'-Videopremiere

Diesen Herbst bei uns auf Tour: Mortillery

MORTILLERY packen heute bei uns ihr brandneues Video zum Song 'Shapeshifter' aus! Das gleichnamige dritte Album der Thrasher ist am 27. Mai über Napalm Records erschienen. Wenn ihr auf pfeilschnelle Gitarrensoli, SLAYER, frühe METALLICA und den abgefahrenen Gesang von Frontfrau Cara McCutchen steht, testet die Jungs und Mädels aus Kanada unbedingt mal an und surft auf ihrer Facebook-Seite vorbei! Noch besser: Schaut euch MORTILLERY auf ihrer Europatour mit SUICIDAL ANGELS, SKULL FIST und EVIL INVADERS live an:



19.10.16 Weinheim - Café Central

20.10.16 Nürnberg - Der Cult

21.10.16 München - Backstage

22.10.16 AT-Dornbirn - Schlachthaus

23.10.16 CH-Zürich - Komplex 457 Club

24.10.16 AT-Wien - Viper Room

29.10.16 Leipzig - Hellraiser

30.10.16 Berlin - Bin Nuu

31.10.16 Köln - MTC



Und nun Film ab für 'Shapeshifter'!