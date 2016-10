17.10.2016 11:51

Eyehategod: Live-Video mit Phil Anselmo am Mikro ist online

Aktuell mit wechselnden Live-Sängern unterwegs: Eyehategod

EYEHATEGOD müssen derzeit aus gesundheitlichen Gründen auf ihren Sänger Mike IX Williams verzichten, weswegen DOWN-Frontmann Phil Anselmo im August bei mehreren Shows einsprang. Einen professionellen Videoausschnitt vom Konzert in New Orleans am 19. August seht ihr unten.



Aktuell sind EYEHATEGOD live mit LAMB OF GOD-Sänger Randy Blythe unterwegs, der seinen guten Freunden gern auf der Bühne aushilft. Williams hofft indes, selbst bald wieder auftreten zu können: "Ich bekomme die medizinische Hilfe, die ich brauche und ich werde so schnell wie möglich zur Band zurückkehren. Danke euch allen..."