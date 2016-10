17.10.2016 11:40

Evanescence planen "besondere und etwas andere" Veröffentlichung

Planen eine ganz besondere Veröffentlichung: Evanescence

EVANESCENCE-Frontfrau Amy Lee zufolge arbeitet ihre Band EVANESCENCE derzeit an einer anstehenden Veröffentlichung. Ein neues Album im herkömmlichen Sinne wird es aber allem Anschein nach vorerst nicht geben:



"Wir haben einen neuen kleinen Plan, aber ich will jetzt noch nicht alles verraten. Es wird etwas Neues von EVANESCENCE geben, aber es wird nicht unbedingt traditionell sein, wie etwa ein neues Album. Nicht, dass das nicht auch kommen würde, aber zuerst wird es etwas Besonderes geben, das ein bisschen anders ist und euch auf einen anderen Weg mitnimmt, den wir ausprobieren wollen. Tut mir leid, dass ich so vage sein muss."