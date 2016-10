17.10.2016 11:24

Alter Bridge mit "The Last Hero" in den Top 5 der deutschen Albumcharts

In den Charts weit oben: Alter Bridge

ALTER BRIDGE ist mit ihrem neuen Album "The Last Hero" der Sprung auf Platz 5 der offiziellen deutschen Albumcharts gelungen. Im Vereinigten Königreich konnten Myles Kennedy, Mark Tremonti und Co. mit der Platte sogar doppelt punkten und belegten den ersten Platz der UK Independent Albumcharts sowie Platz 3 der offiziellen UK-Albumcharts. Herzlichen Glückwunsch!



ALTER BRIDGE & LIKE A STORM live:



13.11.16 Berlin - Columbiahalle

14.11.16 AT-Wien - Gasometer



ALTER BRIDGE & GOJIRA live:



04.12.16 Frankfurt - Jahrhunderthalle

05.12.16 Köln - Palladium

06.12.16 Hamburg - Mehr! Theater

10.12.16 München - Zenith

11.12.16 CH-Basel - Jakobshalle