17.10.2016 10:31

Gotthard: 'Stay With Me'- Single kommt im November

Starten 2017 mit einem neuen Album: Gotthard

GOTTHARD bringen am 18. November mit der Single 'Stay With Me' den ersten Vorgeschmack auf ihre kommende Platte raus. Am 13. Januar 2017 erscheint das noch namenlose Album, das von Charlie Bauerfeind und Leo Leoni produziert und im Yellow House Studio in Lugano aufgenommen wurde. Ihr neues Material werden die Schweizer kurz nach der Veröffentlichung auch live präsentieren: Ab Februar 2017 gehen GOTTHARD zu ihrem 25-jährigen Bandjubiläum gemeinsam mit PRETTY MAIDS auf Tour.



GOTTHARD live:



09.02.17 Ravensburg - Oberschwabenclub

10.02.17 Obertraubling - Airport Obertraubling

11.02.17 Neu-Ulm - Ratiopharm Arena

13.02.17 Frankfurt - Batschkapp

14.02.17 Hamburg - Markthalle

15.02.17 Hannover - Capitol

17.02.17 Osnabrück - Hyde Park

18.02.17 Oberhausen - Turbinenhalle

19.02.17 Freiburg - Zäpfle Club

02.03.17 München - Tonhalle

03.03.17 CH-Bern - Festhalle

04.03.17 CH-Dübendorf - Samsung Hall

06.03.17 AT-Wien - Gasometer

07.03.17 Nürnberg - Löwensaal

08.03.17 Saarbrücken - Garage

10.03.17 Balingen - Volksbankmesse

12.03.17 CH-Lausanne - Salle Metropole