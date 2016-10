17.10.2016 10:07

In Flames: 'Through My Eyes'-Stream und "Battles"-Webisode Teil 6 veröffentlicht

Mit "Battles" in den Startlöchern: In Flames

IN FLAMES stellen mit 'Through My Eyes' einen weiteren Track von ihrer kommenden Studioplatte "Battles" vor und zeigen euch außerdem den sechsten Teil ihrer Making-of-Webisodes. Das Album, das von Howard Benson (u.a. MOTÖRHEAD, SEPULTURA) produziert wurde, erscheint am 11. November via Nuclear Blast. Die Aufnahmen im sonnigen Kalifornien hatten laut Frontmann Anders Fridén maßgeblichen Einfluss auf die Musik:



"Ich glaube, dass wir in Kalifornien waren, hat das Album sehr in dem Sinne beeinflusst, dass unser Studio in dem Haus war, in dem wir auch gewohnt haben, und die Stimmung war wirklich entspannt, was zu höherer Produktivität führte."



Die "Battles"-Tracklist:



01. Drained

02. The End

03. Like Sand

04. The Truth

05. In My Room

06. Before I Fall

07. Through My Eyes

08. Battles

09. Here Until Forever

10. Underneath My Skin

11. Wallflower

12. Save Me

13. Greatest Greed

14. Us Against The World